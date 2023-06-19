Эксперты рассказали о событиях текущей недели на фондовом рынке

Всю неделю рынок будет переосмыслять итоги Санкт-Петербургского экономическом форума. По данным Росконгресса, на ПМЭФ в этом году заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей. В их числе — 43 соглашения с представителями иностранных компаний. Согласно ряду заявлений, сделанных на форуме, рынок ждет подъем. По оценкам главы Мосбиржи Юрия Денисова, до конца 2023 года в России IPO могут провести до 10 компаний, на горизонте нескольких лет — до 40, отмечает «Газпромбанк Инвестиции».

На повестке недели, скорее всего, будет ситуация с «Яндексом» и «Магнитом». В пятницу глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с «Яндексом» нужно действовать по схеме ухода иностранных инвесторов из российской энергокомпании «Фортум» — забрать актив в управление по указу президента и вернуть тогда, когда закончатся внешнеторговые ограничения.

То есть, если буквально пару недель назад рынок верил в мягкий переезд, то сейчас тональность резко ужесточилась.

Ретейлер «Магнит» на прошлой неделе не только раскрыл отчетность по МСФО за три месяца 2023 года, но и сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций ретейлера по цене 2215 рублей за штуку. Предложенное соглашение нацелено на нерезидентов, которые не могут участвовать в управлении компанией. Цена акций после этой новости выросла и продолжала расти в первый день новой недели.

Кроме этого, в период с 19 по 23 июня пройдут собрания акционеров и дивидендные отсечки небольших компаний.

21 июня станет последними днем для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов «Россети Центр» (дивиденд — 0,01121 рубля на акцию), «Россети Центр и Приволжье» (дивиденд — 0,00204 рубля на акцию), «Россети Урал» (дивиденд — 0,00504 рубля на акцию). 23 июня — «Россети Ленэнерго» (дивиденд — 0,0588 рубля на акцию), «Россети Ленэнерго» привилегированные (дивиденд — 18,8302 рубля на акцию).

Наиболее важными макроэкономическими событиями недели станут индексы деловой активности S&P Global, решение по процентной ставке Банка Англии, запасы нефти в США, индекс цен производителей в России.