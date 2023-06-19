Coca-Cola HBC объявила о покупке владельца бренда водки Finlandia

Европейская Coca-Cola HBC, один из крупнейших боттлеров продукции The Coca-Cola Company, объявила о покупке Brown-Forman Finland, которая владеет брендом водки Finlandia.

Стоимость сделки составила $220 млн, говорится в сообщении на сайте Coca-Cola HBC. Активы приобретаются через CC Beverages Holdings II BV, дочернюю компанию Coca-Cola HBC. Ожидается, что полностью сделка будет завершена во второй половине 2023 года.

Приобретение владельца бренда Finlandia повысит репутацию Coca-Cola HBC в сфере алкогольных напитков премиум-класса, заявила компания. Отмечается, что Coca-Cola HBC занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных напитков более 17 лет, и это приобретение еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на других рынках. Глава Coca-Cola HBC Зоран Богданович заявил, что компания рассматривает сделку как «привлекательную инвестицию и естественную эволюцию роли» в качестве одного из партнеров-дистрибьюторов Finlandia.

Акции Coca-Cola HBC на Лондонской фондовой бирже на 13:06 мск торгуются по 2324 пенни стерлингов (около £23), теряя в цене 0,34%, на бирже в Афинах они стоят €27,46 (-1,08%). Акции Brown-Forman Corporation на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент закрытия 16 июня стоили $65,40 (+0,31%).