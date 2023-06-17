Тимати предложил Грефу уволить аналитиков из-за статистики на ПМЭФе

Рэпер и совладелец Stars Coffee (бывший Starbucks) Тимати (Тимур Юнусов) опроверг данные аналитиков «Сбера» о том, что после смены бренда продажи компании упали, и призвал уволить аналитиков, предоставивших эту статистику.

Он записал видеообращение к главе «Сбера» Герману Грефу, который в своем выступлении на ПМЭФе опирался на эти данные, и опубликовал его в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-24581636&id=456243658&hash=fab5b5f6879fcd7d&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Тимати, Stars Coffee «идет свыше 5% прироста по отношению к данным статистики компании Starbucks на 2021 год», а по темпам роста и посещаемости сеть является самой успешной в стране. Он рассказал, что за сутки заведения посещает порядка 20 тыс. человек, и заявил, что сеть одна из самых популярных среди молодежи. Владелец компании также отметил, что она теперь является российской.

«Опубликованные вашим аналитическим отделом цифры серьезно дискредитируют всю работу, которую мы проделали за последний год с [бизнесменом, совладельцем Stars Coffee] Антоном Пинским, поэтому просим повнимательнее относиться к данным. Просим вас, возможно, уволить, аналитический отдел, который предоставил эту неверную информацию», — сказал Тимати.

«Мы любим Сбербанк, пользуемся, находимся в тесном взаимоотношении и в работе вместе с этой компанией», — подчеркнул он.

О том, как смена бренда Starbucks на Stars Coffee отразилась на продажах кофеен, Греф рассказывал на сессии ПМЭФ, посвященной новым возможностям роста отечественных брендов. Построение бренда, по словам главы Сбербанка, требует постоянных инвестиций, а также создание вокруг бренда соответствующих знаний и корпоративной культуры.

В качестве примера работы бренда на практике Греф привел статистику, как отреагировали продажи популярных западных сетей общепита на смену бренда в России. После того, как McDonald’s сменил вывеску на «Вкусно — и точка», продажи «практически сразу» упали — по итогам 2022 года на 18% по сравнению с 2021. «В масштабах компании это ощутимо. Starbucks и Stars Coffee — еще более драматическое падение — 76%», — рассказал Греф. При этом Burger King, который не менял вывеску, в это же время показал рост продаж на 42%.

«В то же время, если посмотреть наш российский бренд, среди молодежи какой самый модный бренд в России? Многие не задумываясь ответят — какой там Starbucks, “Кофемания”, конечно», — добавил Греф.

Американская компания Starbucks приостановила работу всех заведений в России в марте, а в мае объявила о решении уйти с рынка. Сеть кофеен приобрели Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005—2013 годах). Сделку закрыли к концу июля, по словам Пинского, активы Starbuck продали за 500 млн руб. В августе открылось первое заведение сети.

Полина Мартынова, Елена Сухорукова

