Госдолг США побил новый рекорд

В конце мая появилась информация, что госдолг США по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз. Государственный долг страны по итогам 2022 года достиг рекордного показателя в 31,42 триллиона долларов. Второе место заняла Япония с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем — Китай с 3,75 триллиона долларов.