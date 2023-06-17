ЦБ предложит комиссии за оплату цифровым рублем в разы ниже карточных

«Мы сейчас обсуждаем тему, чтобы именно по цифровому рублю предусмотреть комиссию для торгово-сервисных предприятий не более, чем 0,3% от операции. Это как раз та цифра, о которой нам все время бизнес говорил», — сказала Скоробогатова. Она пояснила, что регулятор уже более десяти лет участвует в дискуссии с бизнесом и банками о комиссиях за эквайринг, в которых бизнес просит снизить их до 0,3%, «как в Европе». Сейчас тарифы для магазинов за прием к оплате банковских карт в среднем составляют 2,5%.

«У нас участники финансового рынка, а именно банки, вкладывали в [карточную] инфраструктуру, несли большие затраты и продолжают их нести, на апдейт, на какие-то инновационные вещи. Если мы поменяем комиссии с точки зрения банковских карт, то это сломает вообще всю структуру и банков-эмитентов, и банков-эквайеров, и вообще непонятно, к чему приведет. То есть здесь для нас понятны плохие прогнозы этой истории. И поэтому мы не видим смысла ломать то, что хорошо работает. Но в чем мы явно видим смысл — это чтобы были другие инструменты, когда действительно торгово-сервисному предприятию самому есть возможность выбирать и ориентировать клиентов, каким платежным средством платить», — объяснила Скоробогатова.

Комиссия за платежи цифровыми рублями может быть ниже, чем комиссия за платежи с помощью другого проекта Банка России — Системы быстрых платежей (СБП). В этом случае тарифы для магазинов составляют 0,7%, в отдельных случаях — 0,4%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию.

ЦБ может себе позволить установить такие низкие тарифы, потому что сам создает инфраструктуру, а у участников рынка меньше издержек, продолжает Скоробогатова: «Да, есть затраты на интеграцию, но они гораздо меньше, чем если бы рынок создавал эту платформу. И у нас как раз есть понимание, что мы можем такую комиссию для торгово-сервисных предприятий предложить, а именно не более, чем 0,3%». Она добавила, что такая комиссия может быть установлена на втором этапе пилотирования цифрового рубля, когда он будет внедряться более активно.

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом крипторублей будет сам ЦБ. Крипторубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться в цифровых кошельках, открытых на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Коммерческие банки будут посредниками между клиентами и ЦБ — пользователи цифровых рублей смогут проводить с ними операции через приложения или сайты банков.

Как можно будет платить цифровым рублем

Оплата с помощью цифровых рублей будет реализована через QR-коды, как и в СБП. Чтобы оплатить покупку, надо будет считать QR-код мобильным приложением банка, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Как указано на сайте ЦБ, в перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

В 2023 году ЦБ должен приступить к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. Для старта проекта регулятор ждет принятие соответствующего законопроекта, который вводит цифровой рубль в правовое поле и в том числе создает условия для его пилотирования. На данный момент законопроект принят в первом чтении.

В пилотировании примут участие 13 банков, которые будут проводить операции с цифровым рублем на ограниченном круге своих клиентов и сотрудников. Названия кредитных организаций не раскрываются, при этом на сайте ЦБ в списке участников первой пилотной группы указаны 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Ак Барс», банк «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ банк, МТС-банк и КИВИ Банк.