В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Билла Гейтса

«Я всегда говорил, что основа американо-китайских отношений — это наши народы. Я возлагаю надежды на американский народ, — заявил он.— В нынешней глобальной ситуации мы можем предпринимать разные действия, которые будут полезны нашим двум странам и народам, а также человечеству в целом». Господин Гейтс сказал, что он почитает за честь возможность такой встречи и что у них много важных тем для обсуждения. Позже господин Гейтс написал, что на встрече обсуждались такие темы, как состояние здравоохранения в мире, неравенство в этой сфере, изменение климата. Господин Гейтс уже неоднократно встречался с председателем КНР, последняя такая встреча прошла в 2019 году.