Собянин рассказал, как город помогает столичным компаниям выходить на зарубежные рынки

Москва за год укрепила торговое сотрудничество с 26 странами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Предприятия Москвы при поддержке города развивают торговое сотрудничество с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ, Латинской Америкой и другими регионами. За год столичный бизнес заключил контракты с партнерами из 26 дружественных стран. В выходе на международные рынки помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). В этом году он организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, в Марокко, выезды бизнес-миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что иностранных партнеров интересуют, в частности, московские разработки в IT-сфере, в строительстве, косметической и пищевой индустрии.

«С компанией из Саудовской Аравии договорились о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей. Контракт с казахским партнером на поставку фильтров для воды составил свыше 85 млн рублей. Поставщики портативных нейростимуляторов для исследований подписали контракт с партнерами из Узбекистана, а производитель удобрений наладил экспорт в Сербию», — сообщил Сергей Собянин.