Силуанов заявил о необходимости перераспределить «бюджетный пирог»

Наиболее правильный вариант увеличения финансирования расходов бюджета — это перераспределение расходов в рамках существующего «бюджетного пирога». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Антон Силуанов.

Министр описал несколько вариантов, за счет которых можно увеличить расходы, но наиболее правильным, а вместе с этим и тяжелым, является перераспределение расходов.

«Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего “бюджетного пирога”. И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», — отметил Силуанов на деловом завтраке «Сбера» «Российская экономика — новый курс. Приоритеты и альтернативы» (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого Силуанов пояснил, что можно увеличить дефицит, но это приведет к инфляции и расплачиваться за такое решение будут население и бизнес. Другой же вариант — увеличить налоги, но «за это тоже [они] заплатят».

За последние три года расходы бюджета выросли в 1,5 раза, уточнил министр. «Куда дальше? Самый лучший ответ — залезть внутрь и оттуда найти расходы», — подытожил Силуанов.

Объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., объем расходов — 13,229 трлн руб., что на 27% больше результата аналогичного периода 2023 г.

16 июня в ходе сессии «Как будет развиваться российская экономика» на ПМЭФе помощник президента Максим Орешкин, Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорили о структурной трансформации российской экономики. Обсуждались источники финансирования стимулов — наращивание расходов бюджета, повышение налоговой нагрузки или новый этап приватизации.