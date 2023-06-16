Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии и вышел с европейского рынка

«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — приводит пресс-служба слова первого зампреда банка Александра Ведяхина.

Ранее в этом месяце газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности, бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Активы оценивались в €200−300 млн.

Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 года. Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов на фоне геополитической напряженности из-за начала военной специальной операции на Украине.

Ольга Шерункова