15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии и вышел с европейского рынка

Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Сумма сделки не раскрывается.

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Источник: РИА "Новости"

«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — приводит пресс-служба слова первого зампреда банка Александра Ведяхина.

Ранее в этом месяце газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности, бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Активы оценивались в €200−300 млн.

Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 года. Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов на фоне геополитической напряженности из-за начала военной специальной операции на Украине.

Ольга Шерункова

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