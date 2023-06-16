Россияне уже полгода лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции

Россияне начали лидировать среди покупателей турецкой недвижимости в декабре прошлого года. До этого граждане России были на третьем месте по числу приобретенных объектов, а лидерами являлись иранцы, хотя в целом россияне оказались крупнейшими приобретателями домов и квартир и по итогам 2022 г. — 16 312 объектов. В декабре 2022 г. россияне купили 2403 объекта, в январе 2023 г. — 1557, в феврале — 1183, в марте — 1157.

В целом продажи недвижимости иностранцам последовательно падали каждый месяц в этом году. За январь — май 2023 г. они снизились на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 16 650 объектов. В мае продажи упали на 46,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 3167 объектов, в апреле — на 60,3% (2557), в марте — на 38,7% (3415), в феврале — на 27% (3350), а в январе — только на 0,6% (4161). Во многом спад был связан с предвыборной ситуацией. В конце февраля этого года основной конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обещал в случае прихода к власти запретить на пять лет продажу недвижимости иностранцам. Политик заявлял, что на фоне дефицита жилья для самих турок после катастрофического землетрясения давать право иностранцам массово покупать его ради ВНЖ и налоговых льгот «оскорбительно». Но по итогам выборов 14 мая Кылычдароглу, набрав 47,82%, уступил Эрдогану, получившему 52,18%.

Фиксировавшееся до мая замедление спроса со стороны россиян объясняется тревогой в связи с неопределенностью результатов выборов в Турции, нестабильностью турецкой лиры, а также проблемами с ВНЖ, по которым уже в декабре были массовые отказы и угрозы закрытия программы гражданства за инвестиции, напоминает эксперт по зарубежной недвижимости и инвестиционной иммиграции Astons Александр Косовский. Кроме того, в феврале — марте на снижение спроса оказало влияние и землетрясение, говорит он. «Покупка недвижимости чаще всего происходит на эмоциональном уровне. На спрос россиян в Турции оказывает влияние и то, что программы гражданства за инвестиции на Карибах закрылись, были доступны Гренада и Вануату, но многие хотели купить реальную недвижимость и шли по пути Турции», — говорит Косовский.

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Восстановление покупок турецкой недвижимости россиянами демонстрирует начало удовлетворения отложенного спроса после выборов 14 мая, образовавшегося в феврале — апреле, считает президент ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов. Он отмечает, что тогда было зафиксировано снижение инвестиционной активности из-за опасений россиян в связи с заявлениями турецкой оппозиции. Кроме того, из-за выборов в марте — апреле и первой половине мая не всем оформляли гражданство и ВНЖ, сроки удовлетворения запросов увеличились, говорит Аюпов. «Несмотря на то что неформально есть слухи о том, что лимит инвестиций может повыситься с $400 000 до $600 000 и даже до $1 млн, ВНЖ, на которые документы подавались в марте — мае, сейчас вновь стали выдаваться», — утверждает он.

При этом в Турции продолжает существовать ограничение числа иностранцев в отдельных городских районах в 20%, при превышении этой планки ВНЖ там далее не выдаются (кроме студенческих и медицинских), напоминает Аюпов. «В ряде городов квоты заполнились уже к январю на фоне массового ажиотажа россиян, переезжавших в Турцию после объявленной в сентябре частичной мобилизации», — говорит эксперт.

Среди факторов, способных стимулировать оптимизм российских инвесторов, по мнению эксперта, — назначения в экономическом блоке обновленного правительства Эрдогана. Так, главой ЦБ Турции стала Хафизе Гайе Эркан, главой минфина — Мехмет Шимшек, связанные с западными финансовыми институтами и придерживающиеся традиционных взглядов на монетарную политику. «Это вселяет надежды на обуздание хотя и замедляющейся, но все еще высокой инфляции, возврат к политике повышения ставки», — говорит Аюпов. В мае 2023 г., по данным Turkstat, инфляция составила 39,59% год к году, в апреле — 43,68%, в марте — 50,5%. Замедление произошло после приостановки в январе 2023 г. снижения ключевой ставки — она была оставлена на уровне 14%. Для сравнения: в октябре 2022 г. инфляция составила рекордные 83,45%, после того как ставка снижалась несколько раз за год.