22:26 (мск), источник: ТАСС

«Роснефть» и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. «Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в сообщении российской компании по итогам встречи ее главы Игоря Сечина с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Источник: Reuters

«Одним из ключевых направлений сотрудничества “Роснефти” и КННК (Китайской национальной нефтегазовой корпорации, CNPC — прим. ТАСС) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.

Как следует из сообщения, объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит $200 млрд по итогам 2023 года, при этом сотрудничество компаний вносит значительный вклад в реализацию цели по достижению этой цифры.

«Роснефть» также сообщила, что юбилейный, пятый, российско-китайский энергетический бизнес-форум состоится осенью 2023 года в Китае в очном формате.

«Роснефть» поставляет нефть в Китай по долгосрочным контрактам с CNPC. С 2005 по 2022 год совокупные поставки компании в Китай составили 442 млн тонн нефти.

Дополнительно в феврале 2022 года «Роснефть» и CNPC подписали контракт на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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