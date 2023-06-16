Путин рассказал о влиянии санкций на Россию

Те, кто пытается искусственно ограничить другие страны, сами прежде всего страдают от этого, санкции не помешают развитию России, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Все попытки искусственно ограничить приводят к тому, что от этого в большей степени начинают страдать те, кто вводит эти ограничения. Нас это не может радовать, но это не приводит и не приведет к наступлению таких обстоятельств, которые мешают нашему развитию», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
В начале марта Путин прокомментировал введенные Западом санкции против России пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав их шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. Глава государства неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.