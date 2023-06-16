Путин рассказал о хорошем состоянии нефтегазового рынка России

Нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития. Об этом на пленарном заседании ПМЭФа сообщил президент Владимир Путин.

«В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития», — заявил президент.

Путин отметил, что принимаются решения, ограничивающие работу компаний. Но совместные решения ОПЕК+ минимизируют для мирового экономического сообщества и энергетических рынков те последствия, которые возможны при принятии политически мотивированных решений в области экономики.

«Все решения ОПЕК+, в том числе по снижению добычи, они носят деполитизированный характер, они не связаны ни со спецоперацией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями, они связаны с вопросами экономической целесообразности… Совместными усилиями нам удается балансировать рынок», — подчеркнул Путин.

Однако ограничения имеют негативные последствия и для России, добавил президент. «Но, во-первых, для разных рынков — это разные скидки. В некоторых случаях скидки являются минимальными. Во-вторых, как я сказал, все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру и в целом на таком уровне находятся, который нас вполне устраивает. Добыча растет, нас это внутри страны устраивает. Объемы продаж приличные. Да, это сказывается на доходах бюджета, безусловно. И цены на газ, и объемы продаж газа на известные рынки, прежде всего европейские… Ну происходит постепенная замена. Никакой катастрофы мы не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, партнеров. Они находят», — констатировал президент.

4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки. Существенно сократится квота на добычу нефти для России — на 650 000 барр./сутки и еще ряда стран.