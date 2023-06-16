Минстрой планирует организовать возможность прописки в апартаментах

«Сегодня мы все вместе работаем над определением — что такое апартаменты», — сказал Стасишин.
Также он уточнил, что апартаментам можно дать определенные характеристики, присущие жилью.
«Первое, что нужно сделать — это нужно сделать вещь, связанную с регистрацией. Это, наверное, самое основное, чтобы службы ЖКХ, наши коллеги из миграционной службы, понимали, где и кто живет», — подчеркнул Стасишин.
Также замминистра отметил, что в большинстве апартаментов в Москве уже снизили налоги на недвижимость и плату за ЖКХ.
Как ранее, в начале июня, выяснили «Известия», что депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому в России планируется ввести для апартаментов отчисления за капремонт, уравнять плату за ЖКХ для их жильцов по аналогии с квартирами и создать регламент управления такой недвижимостью.