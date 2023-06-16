Инвестбанкир рассказал почему падает рубль
Банк РФ опубликовал данные платежного баланса за январь-май. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, эти цифры указывают на причину падения рубля.
Банк РФ опубликовал данные платежного баланса за январь-май. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, эти цифры указывают на причину падения рубля.
Среди данных, которые опубликовал ЦБ, — счет текущих операций, который показывает, сколько из РФ уходит валюты, и сколько в РФ этой валюты приходит от экспорта, факторных доходов (зарплата, рента и прочее). Счет текущих операций остается положительным, поскольку приток доходов больше оттока.
«Ведь РФ экспортирует нефть, газ и так далее, получая за это колоссальный приток валюты в страну. А это и обеспечивает крепость рубля», — отметил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. В прошлом году экспортные нефтегазовые доходы России были рекордными, как и приток валюты, а импорт — мизерный, как и спрос на валюту со стороны импортеров. Поэтому в прошлом году мы видели чудо и давно забытые цифры в обменниках — доллар по 70, потом по 60, по 56 рублей. А сейчас выше 80.
Почему? Все дело в том, что сейчас счет текущих операций за январь-май упал до $22,8 млрд, но все еще «с плюсом».
Но за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти $124 млрд, то есть был в 5,5 раза выше. Основная причина такого падения — это снижение экспорта и из-за падения цен на ресурсы, и из-за санкций.
Из-за более низкого экспорта почти на семьдесят процентов в сравнении с январем-маем прошлого года снизился торговый баланс (экспорт минус импорт).Ситуация ухудшилась в апреле-мае: торговый баланс в эти месяцы оказался в 4 раза ниже, чем год назад и на 10−15% ниже, чем в среднем за первые 3 месяца этого года.
Мы наглядно видим, что для рубля ситуация плачевная. По крайней мере, пока не наладятся потоки экспорта из РФ. Нынешняя динамика торгового баланса исчерпывающе показывает, почему рубль слабеет.
С другой стороны, то что плохо для рядовых граждан, которые и дальше хотели бы видеть доллар за 56 рублей, не обязательно плохо для экономики.
«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80−90 рублей за доллар», — заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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