Инвестбанкир рассказал почему падает рубль

Среди данных, которые опубликовал ЦБ, — счет текущих операций, который показывает, сколько из РФ уходит валюты, и сколько в РФ этой валюты приходит от экспорта, факторных доходов (зарплата, рента и прочее). Счет текущих операций остается положительным, поскольку приток доходов больше оттока.

«Ведь РФ экспортирует нефть, газ и так далее, получая за это колоссальный приток валюты в страну. А это и обеспечивает крепость рубля», — отметил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. В прошлом году экспортные нефтегазовые доходы России были рекордными, как и приток валюты, а импорт — мизерный, как и спрос на валюту со стороны импортеров. Поэтому в прошлом году мы видели чудо и давно забытые цифры в обменниках — доллар по 70, потом по 60, по 56 рублей. А сейчас выше 80.

Почему? Все дело в том, что сейчас счет текущих операций за январь-май упал до $22,8 млрд, но все еще «с плюсом».

Но за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти $124 млрд, то есть был в 5,5 раза выше. Основная причина такого падения — это снижение экспорта и из-за падения цен на ресурсы, и из-за санкций. Евгений Коган

Из-за более низкого экспорта почти на семьдесят процентов в сравнении с январем-маем прошлого года снизился торговый баланс (экспорт минус импорт).Ситуация ухудшилась в апреле-мае: торговый баланс в эти месяцы оказался в 4 раза ниже, чем год назад и на 10−15% ниже, чем в среднем за первые 3 месяца этого года.

Мы наглядно видим, что для рубля ситуация плачевная. По крайней мере, пока не наладятся потоки экспорта из РФ. Нынешняя динамика торгового баланса исчерпывающе показывает, почему рубль слабеет. Евгений Коган

С другой стороны, то что плохо для рядовых граждан, которые и дальше хотели бы видеть доллар за 56 рублей, не обязательно плохо для экономики.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80−90 рублей за доллар», — заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).