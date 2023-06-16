11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Греф ожидает роста налоговой нагрузки на бизнес с 2024 года

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что расходы российского бюджета продолжат расти. По его словам, в связи с этим бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с начала нового года.

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Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что расходная часть бюджета будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки», — сказал господин Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за последние пять месяцев (январь—май) составили 13,229 трлн руб., на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,411 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов говорил на ПМЭФ, что в этом году Минфин рассчитывает выполнить план по доходам бюджета. При этом, по мнению министра, многие статьи расходов бюджета «можно пересмотреть».

Анастасия Ларина.

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