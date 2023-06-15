Решетников: только частные инвестиции могут помочь российской экономике

Лишь частные инвестиции способны «вытащить» экономику России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Роль частных инвестиций. Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», — сказал он. Трансляция велась на сайте форума.

Министр подчеркнул, что России необходимо двигаться в сторону увеличения частных инвестиций, а другого пути нет. Решетников также отметил, что в сложившейся ситуации бюджетная политика должна быть сбалансированной, а денежно-кредитная — нейтральной.

Объем инвестиций в проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, которые прошли коммерческое закрытие до конца 2022 г., составил 765 млрд руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование АКРА о рынке ГЧП. Это максимальный объем вложений по такого рода проектам с 2018 г. Подобная динамика подчеркивает актуальность задачи по расширению форм привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, отмечали аналитики.