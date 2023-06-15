Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризиса

Российская экономика восстанавливается в ускоренном темпе, но чрезмерное вмешательство со стороны властей может подавить частную инициативу, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас нет риска недооценки роли государства в экономике, есть риск недооценки частного бизнеса», — заявила она в ходе сессии на ПМЭФ.

Сейчас, по словам Набиуллиной, российские предприятия очень быстро адаптировались. «Есть риск, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной трансформацией экономики [может привести] к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о рисках плановой экономики», — отметила она.

Структурная трансформация, по словам Набиуллиной, «это точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат». В конечном итоге это может привести к недоступности кредита и высокой инфляции.

Решения об инвестициях и развитии должен принимать именно частный бизнес, указала Набиуллина: задача государства в создании условий для этого. В случае «бюджетных вливаний» бизнесу будет «гораздо эффективнее обедать и получать льготы», чем повышать свою конкурентоспособность и производительность, резюмировала председатель ЦБ.

В 2022 г. Банк России описал несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023−2025 гг. Среди них есть и сценарий «ускоренной адаптации» — он предполагает более быструю трансформацию российской экономики. Все это реализуется за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса и импорта.