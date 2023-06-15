Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налогов на бизнес
Глава Минэкономразвития Решетников и помощник президента Орешкин назвали контрпродуктивным увеличение налогов на бизнес. Эта мера подорвет инвестиции, уверены они.
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Глава Минэкономразвития Решетников и помощник президента Орешкин назвали контрпродуктивным увеличение налогов на бизнес. Эта мера подорвет инвестиции, уверены они.
Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к замедлению инвестиций и экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Вопрос стабильности налоговой политики в свете в том числе тех изменений, которые в последнее время происходили, — наверное, ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
Помощник президента России Максим Орешкин, который возглавлял Минэкономразвития с 2016-го по 2020 год, поддержал эту позицию. «Повышение налогов на бизнес — это контрпродуктивно, оно не даст эффектов», — сказал он, комментируя потенциальное принятия этой меры в фискальных целях.
7 июня правительство внесло в Госдуму поправку о зачислении windfall tax в федеральный бюджет. В пояснительной записке отмечается, что «достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов» в 2021—2022 годах позволил бизнесу получить дополнительную прибыль. Ставка налога составит 10%, его следует заплатить в начале 2024 года. В результате правительство ожидает получить в федеральный бюджет 300 млрд рублей.