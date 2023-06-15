Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налогов на бизнес

Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к замедлению инвестиций и экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Вопрос стабильности налоговой политики в свете в том числе тех изменений, которые в последнее время происходили, — наверное, ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Помощник президента России Максим Орешкин, который возглавлял Минэкономразвития с 2016-го по 2020 год, поддержал эту позицию. «Повышение налогов на бизнес — это контрпродуктивно, оно не даст эффектов», — сказал он, комментируя потенциальное принятия этой меры в фискальных целях.

По мнению Орешкина, любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас подорвет инвестиции. «Это будет прямой вычет из экономического роста», — объяснил он.