15:52 (мск), источник: BFM.ru

ЕЦБ повысил базовую ставку восьмой раз подряд

Ставка выросла до 4%.

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Источник: Reuters

Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% годовых.

Ставка по депозитам 3,5% — это максимум с 2001 года. Это повышение ставки стало восьмым подряд.

Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters.

Сообщается, что регулятор может еще повысить ставку, поскольку инфляция в еврозоне по-прежнему очень высока и составляет 6,1%, что более чем в три раза превышает целевой показатель в 2%.

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