ЕЦБ повысил базовую ставку восьмой раз подряд
Ставка выросла до 4%.
Ставка выросла до 4%.
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% годовых.
Ставка по депозитам 3,5% — это максимум с 2001 года. Это повышение ставки стало восьмым подряд.
Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters.
Сообщается, что регулятор может еще повысить ставку, поскольку инфляция в еврозоне по-прежнему очень высока и составляет 6,1%, что более чем в три раза превышает целевой показатель в 2%.