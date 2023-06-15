ЕЦБ повысил базовую ставку восьмой раз подряд

Ставка по депозитам 3,5% — это максимум с 2001 года. Это повышение ставки стало восьмым подряд.

Сообщается, что регулятор может еще повысить ставку, поскольку инфляция в еврозоне по-прежнему очень высока и составляет 6,1%, что более чем в три раза превышает целевой показатель в 2%.