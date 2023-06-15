Цены на телевизоры в России снизились на 20−50%

Минпромторг отмечает уменьшение стоимости телевизоров, в первую очередь моделей с диагональю 55−65 дюймов, сообщили «Известиям» в ведомстве. В ведомстве это связывают в том числе с заменой Samsung, LG и других на отечественные и китайские бренды.

Дешевеют не только дорогие телевизоры с большими экранами — в мае на Ozon уменьшение стоимости моделей низкого ценового сегмента в среднем составило до 20%, отметил представитель маркетплейса.

Летом, как правило, снижается спрос на такие устройства, поэтому многие стремятся расчистить склады, а полученные средства направить на сезонную продукцию, объяснил представитель «F+ tech Марвел». Телевизоры — это габаритный и низкомаржинальный товар, поэтому сейчас существенные скидки предлагают как крупные ритейлеры, так и небольшие игроки рынка, утверждает он.