11:30 (мск), источник: ТАСС

ЦБ выпускает золотую монету, посвященную столетию золотого червонца

Ее номинал составил 50 рублей.

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Источник: ЦБ РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России 15 июня 2023 года выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную столетию первой советской золотой монеты. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ напоминает, что советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе.

На оборотной стороне новой монеты в центре расположено изображение крестьянина-сеятеля, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надписи «Один червонец» и «100 лет», внизу — дата «1923».

Монета изготовлена из золота 999 пробы (масса металла в чистоте — 7,78 г) и имеет форму круга 22,6 мм. Тираж монеты — 1 тыс. штук.

Регулятор по традиции напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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