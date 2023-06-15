ЦБ предлагает новую приватизацию: как на ней заработать?

Дискуссия о новой волне приватизации возобновилась в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О возможности приватизации высказались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, представители Минэкономразвития РФ и другие лица, представляющие российскую экономику и бизнес.

«Сейчас у государства достаточно много различных активов, который могли бы работать более эффективно, находись они в руках частных лиц. Именно с точки зрения улучшения качества использования отдельных бизнесов и планируется новая приватизация в России, — рассказала Финансам Mail.ru создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. — При этом выигрывают все: розничные инвесторы, компании и государство».

Государство, во-первых, получит средства при приватизации бизнеса, так как она будет проходить через размещение акций, от продажи которых получит значительный объем средств, что поможет наполнить бюджет. Во-вторых, государство может сохранить долю в бизнесе и в дальнейшем получать дивиденды от компаний. Компания в свою очередь получит более эффективное управление и заинтересованных в развитии бизнеса руководителей, подчеркнула экономист.

Мы с вами, как частные инвесторы, увидим новые интересные компании на отечественной бирже и сможем в них вложиться, как на момент размещения (IPO), так и купить акции после. Для фондового рынка это, несомненно, позитивно, так как увеличится число инструментов, а знакомые имена могут привлечь новых инвесторов. Ольга Гогаладзе

Какие компании и сектора может затронуть приватизация?

По мнению Ольги Гогаладзе, приватизация может проводиться по двум направлениям:

Сокращение доли государственного участия в таких компаниях как « Транснефть », «Россети», а также многих других, с высокой долей государственного участия.

Вывод на рынок российских компаний-монополистов. Например, размещение акций « РЖД » или «Росатома».

Этот вопрос, несомненно, будет активно прорабатываться. Замглавы Минфина Алексей Моисеев еще в мае говорил, что «надо понять, что продавать, надо сформировать рынок». Задача правительства и подконтрольных министерств сейчас и заключается в формировании рынка для начала приватизации. Ольга Гогаладзе

По мнению старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, в перспективе 2023−2024 года на IPO могут выйти 10−15 компаний. Пока активность в плане IPO сдерживают два основных фактора: недооцененность российских компаний (за счет повышенной премии за риск, применяемой в оценке) и сжатие объемов торгов после ухода иностранных инвесторов.

В таких условиях размещение не представляет большого интереса для эмитентов: акции, скорее всего, разместятся по низкому мультипликатору, а если объем размещения будет небольшим, то последующая слабая ликвидность ограничит возможности институциональных инвесторов торговать размещенной бумагой.

Для восстановления полноценного рынка акционерного капитала (ЕСМ) требуется встречное движение обеих сторон — эмитента и инвестора. Новый рынок IPO будет во многом другим. Если до 2022 года основной объём привлечения был от иностранных институциональных инвесторов, то сейчас порядка 80% приходится на розничных инвесторов. Руслан Вестеровский

Прошлогоднее размещение Whoosh (российская компания по аренде электросамокатов) это подтвердило. Эмитенту необходимо предлагать рынку не минимально допустимый объем акций, а тот, который позволит инвесторам стать полноценными акционерами с возможностью принятия решений, отметил эксперт.

В недалеком прошлом компаний, которые выходили на IPO, было мало, а капитала — в условиях присутствия иностранных инвесторов с доступом к дешёвым деньгам — много. В результате качественные компании размещались по завышенным оценкам, выделяя низкий объем для российских инвесторов. Компании, которые размещались в России, были переоценены, и участие в IPO было верной стратегией проиграть в доходности индексу Мосбиржи, напомнил он.

Сейчас у рынка IPO в России есть возможность начать все с чистого листа и не только перераспределить капитал в экономику страны, но и заработать деньги для инвесторов и создать правильную культуру инвестиций. В этой ситуации компаниям и инвесторам предстоит найти компромисс, чтобы компании получали капитал, а инвесторы — потенциал роста. Соответственно, восстановлению рынка IPO в России может способствовать повышение мультипликаторов компаний и увеличение объемов торгов. Руслан Вестеровский

«Еще один немаловажный фактор — снижение затрат на организацию и проведение размещения. По разным данным, эта цифра колеблется в диапазоне от 6 до 11% от привлеченного эмитентом объема», — указывает руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.