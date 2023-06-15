ЦБ ожидает роста ВВП ближе к верхнему уровню своего прогноза

Экономика России по итогам этого покажет рост, скорее всего, ближе к верхнему уровню прогноза ЦБ в 0,5−2%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, происходит ускоренная адаптация экономики, и сейчас, по нашей оценке, динамика ВВП лучше, чем предполагает центральная точка нашего прогноза. У нас [прогноз роста] 0,5−2%, и, скорее, в верхней половине нашего прогнозного диапазона», — сказала она (цитата по ТАСС).

ЦБ обновит прогноз к следующему заседанию (21 июля), добавила Набиуллина.

В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Вскоре прогноз улучшил и ЦБ. При этом опрошенные в конце мая регудятором экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.

9 июня Набиуллина сообщила, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Говоря о новых точках роста в «меняющихся условиях», председатель ЦБ обратила внимание на развитие внутреннего туризма, рост машиностроения в ряде регионов, цветной металлургии и химической промышленности в Сибири, а черной металлургии — в центральной части страны и на Урале. При этом Набиуллина отметила, что сейчас нет признаков перегрева российской экономики, но риски такого развития событий существуют.