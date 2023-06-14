В Женеве проголосуют за введение нового налога для 1% самых богатых

В Женеве 18 июня пройдет голосование, на котором будет решаться вопрос о налогах для 1% самых богатых жителей города, сообщает Bloomberg.

Жителям города-кантона будет задан вопрос о том, вводить ли в течение следующего десятилетия дополнительный «налог солидарности» для лиц, владеющих более чем 3 млн франков ($3,3 млн).

Женева — второй по величине город в Швейцарии, насчитывает 506 тыс. жителей, из них более 19 тыс. — миллионеры. Предложение повысить налог затронет меньшее число людей, от 4 тыс. до 10 тыс. человек — примерно 1% жителей города.

Идея ввести такой налог — наследие пандемии коронавирусной инфекции, пишет Bloomberg. В этот период в Швейцарии и других странах разгорелись дискуссии, как восстановить равновесие в обществе, где углубилось неравенство между богатыми и бедными.

Особенность этого голосования в том, что в Швейцарии уже есть налог для самых богатых. По данным аналитического центра Avenir Suisse, налог для самых богатых жителей Женевы составляет около 1% в год и уже является одним из самых высоких в Швейцарии. Новый налог фактически поднимет его до 1,5%. При этом благодаря разнице в размере состояния богатейшие жители города обеспечивают большую часть налоговых поступлений в городскую казну. Так, согласно данным кантона, в прошлом году самые богатые налогоплательщики города — те, чье состояние превышает 2 млн франков, — обеспечили приток в размере почти 700 млн франков, или 83% от налогового сбора.

Однако коалиция из левых депутатов, профсоюзов и активистов в Женеве собрала достаточно подписей, чтобы потребовать, чтобы самые богатые граждане платили еще больше. В обращении коалиции говорилось, что в мире растет число глобальных проблем, средний класс больше всего страдает от кризиса, а потому будет справедливо попросить мультимиллионеров «проявить солидарность». Инициаторы, в число которых входит швейцарская Партия зеленых, рассчитывают, что эта мера принесет дополнительно 430 млн франков ($474 млн) в течение десяти лет.

Однако с тех пор, как инициативу поддержали и вынесли на голосование, ситуация в экономике страны изменилась. Женева сообщила о рекордном профиците бюджета в размере 727 млн франков в 2022 году из-за более высоких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Поэтому правительство кантона предлагает жителям города не голосовать за нововведение.

«Это предложение выдвинуто во время кризиса, вызванного COVID-19, чтобы позволить государству справиться с ростом бедности благодаря большему количеству финансовых средств», — заявила газете Tribune de Geneve министр финансов Натали Фонтане. Однако, по ее словам, в последние годы город собрал достаточно налогов, чтобы с этим справиться.