Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля прошлого года

Американская валюта достигла 85,03 ₽ в 9:40 мск. Евро в то же время торговался по 91,42 ₽, до этого превысив показатели апреля этого года. Китайский юань — по 11,85 ₽

В начале июня рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню. По словам инвестиционного стратега «БКС мир инвестиций» Александра Бахтина, это происходит из-за обострения геополитики и последствий апрельского ценового спада в нефти. Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских спрогнозировал ослабление рубля до середины июня.

Падение рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Тогда евро превысил 89 ₽ — впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 ₽ превысил доллар.

Сильнее российская валюта ослабла только после начала боевых действий на Украине и введения западных санкций против РФ в конце февраля 2022 г. Максимума евро достиг 9 марта 2022 г. на уровне 127,425 ₽, а доллар 10 марта — 121,5 ₽ После этого были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали комиссию на покупку валюты на бирже, обязательную продажу валютной выручки экспортерами и ограничения по переводам на зарубежные счета.