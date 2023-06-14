Когда остановится падение рубля?

Ослабление рубля — это долгосрочный тренд, который длится почти 10 месяцев. В октябре 2022-го курс был на отметке 55−57 рублей за доллар, а сегодня — подходит к 85. Основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган назвал четыре основные причины ослабления рубля. Первая — остановка роста цен на сырье, основных доходов российской экономики. Вторая — санкции, которые привели к сокращению валютной выручки. Третий — постоянный и неуклонный рост параллельного импорта, когда для оплаты поставок в страну покупается валюта на Мосбирже. Четвертый — геополитика.

​​​​​​​Таким образом, мы видим, как основной фактор, способствующий росту курса рубля более года назад, — невероятный профицит торгового баланса и счета текущих операций — сходит на нет. Импорт практически восстановился. Доходы от экспорта сокращаются. Не исключено усиление давления на рубль с других направлений. Широки возможности для перевода в валюту сбережений населения. ​​​​​​​Да и запрет нерезидентами на вывод средств, как мы знаем, сменился существующим в настоящий момент месячным лимитом на вывод — 1 млрд долларов в месяц. Это относительно немного. Однако… И этот краник может быть при необходимости перекрыт. Евгений Коган

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК назвал свою версию ослабления курса рубля — это и падение цены нефти, рост спроса импортеров на валюту, но в целом происходит нормализация экспорта по сравнению с прошлым годом, когда высокие цены на нефть и газ привели к рекордному поступлению валюты в страну.

Что может изменить ситуацию?

Возможен ли стремительный рост стоимости нефти и газа, который увеличит приток валюты в страну от экспорта и вернет доллар к 50 рублям?

«Это вряд ли. В мире попахивает рецессией. Спроса особого нет. Даже небольшое дополнительное стимулирование Китаем своей экономики вряд ли существенно изменит ситуацию», — считает Евгений Коган. Больше факторов для ослабления.

Введение новых санкций для удара по импорту РФ. Думаю, что здесь простор для «творчества» у коллег значительно сужается. Все же особенно чувствительными могут быть санкции против стран и компаний, поддерживающих с РФ значительные объемы торговли. Думаю, что в ближайшее время продукт данного творчества мы с вами узрим. Евгений Коган

Может быть введение новых административных ограничений в РФ на движение капитала? «Теоретически все возможно. Однако, скорее всего, не в моменте», — считает Евгений Коган. Не так пока все плохо.

Может улучшение геополитической ситуации укрепит рубль? «Здесь пока все крайне напряженно. И просвет, возможно, наступит не ранее середины июля-августа. Да и то — кто знает», — отметил он.

Какие возможности у ЦБ остановить проседание рубля?

Регулятор может временно остановить вывод средств нерезидентами, повысить ставку. Повышение ставки будет сделано в ближайшие месяц-два, — прогнозирует инвестбанкир.

Еще ЦБ может изменить правила по выводу средств соотечественниками. Например, вместо разрешенного 1 млн долларов вновь вернуться к ограничению в 300 или 500 тысяч долларов. Еще ЦБ может влиять на курс, меняя банковские нормативы.

Какие возможности у правительства влиять на курс?

Правительство может увеличить ежемесячные продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как мы знаем, сегодня Минфин ежедневно продает на торгах в рамках бюджетного правила 3,6 млрд рублей. Изменение произошло с 7 июня. Минфин уже увеличил объем продажи юаней в 1,8 раза. Пока не сильно помогло. Евгений Коган.

Правительство могло бы заставить экспортеров еще больше продавать валютной выручки, но по оценке инвестбанкира это вряд ли возможно.

Будет ли ЦБ или Минфин вмешиваться?

Минфину выгодно ослаблений рубля — в этом случае растут рублевые доходы бюджета от налоговых поступления экспортеров, продающих валюту в РФ.

Еще рубль-другой просадки национальной валюты, и бюджет уже почти в порядке. Дефицит сокращается. ЦБ вполне возможно вмешается, но думаю, только в том случае, если курс рубля будет стабильно пробивать уровень 85−86.

Рубль может укрепить налоговый период. «Еще неделя, и, скорее всего, объемы продаж валюты будут расти», — прогнозирует Евгений Коган. Но укреплению рубля будет мешать геополитика, сезонный фактор, когда в период отпусков растет спрос на валюту.

В ближайшее время, похоже, градус будет еще подниматься. Возможны любые новые события, не исключаю техногенные катастрофы. Полагаю, что мы в ближайшее время вполне можем увидеть доллар и другие валюты еще на 2−3% выше. Далее… Далее начнется налоговый период и возможное вмешательство ЦБ. Есть ли шанс в течение нескольких месяцев увидеть доллар по 90, а юань по 13−14? В принципе все в этой жизни возможно. Однако… больше склоняюсь к тому, что в ближайшее время (особенно если будет 86−87) увидим достаточно серьезные действия от правительства, особенно ЦБ.

ЦБ может и усилить контроль за оттоком капитала: за полгода рубль потерял уже 40%. И по этим параметрам приблизился к «валютам-рекордсменам» падения в мире — турецкой лире и аргентинскому песо.