ВВП обещают рост: вернется ли Мосбиржа к докризисному уровню?

Оценка гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаила Сухова чуть оптимистичнее оценки ЦБ — российская экономика по итогам 2023 года вырастет на один процент или чуть больше, при этом уже в 2024 году превысит докризисный уровень. В последние дни прибавляют все российские фондовые индикаторы: быстро растет индекс Мосбиржи, отражающий стоимость российских акций в рублях, а индекс РТС, отражающий стоимость акций в долларах, чуть прибавляет. Связан ли такой рост с крепнущими перспективами роста россйиской экономики?

«Мы допускаем восстановление фондового рынка в 2024 года и возврат к докризисным уровням, при этом отмечаем, что восстановление рынка во-многом будет зависеть от геополитических новостей и ожиданий инвесторов», — сообщил Финансы Mail.ru аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Согласно нашему базовому макропрогнозу мы допускаем, что в 2024 году реальный ВВП может быть близок к докризисным уровням, однако, обращаем внимание, что структура экономики достаточно сильно изменится. Анна Михайлова

Стоит ли ожидать того, что вслед за ростом ВВП будет расти и стоимсоть ценных бумаг отечественных компаний, а значит и индекс Мосбиржи? По словам инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, рост фондового рынка зависит от двух факторов — прибыли компаний и объема ликвидности розничных инвесторов.

Во-первых, прибыли компаний упали по итогам второй половины года. Пока нет большой вероятности возврата компаний к докризисным уровням прибыли, кроме Сбербанка. Эту тенденцию можно наблюдать по массовому отказу от выплат дивидендов крупных компаний по итогам 2022 года. Во-вторых, свободных средств розничных инвесторов при таких небольших темпах роста экономики может не хватить для устойчивого роста фондового рынка. Но в ситуации, когда другие альтернативы с доходностью заметно выше инфляции отсутствуют, то возможно продолжение перетока сбережений населения в фондовые инструменты. Сергей Суверов

В свою очередь управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров не исключает возвращения индекса Мосбиржи к докризисному уровню вслед за потенциальным восстановлением экономики, однако он напомминает, что индекс Мосбиржи — это рублевый индекс, и он во многом растет благодаря ослаблению рубля.

Если же говорить про долларовый индекс РТС, который с начала года прибавил довольно скромные 5−6%, то в его случае мы не ждем восстановление до докризисных значений в среднесрочной перспективе по ряду причин. Константин Асатуров

«Во-первых, отметим, что российская экономика выдержала санкционный удар по большей части благодаря росту и усилению ВПК, который слабо представлен на бирже и никак не представлен в ключевых российских индексах, — пояснил Константин Асатуров. — Во-вторых, динамику рынка в большей степени будут определять нефтяные котировки, которые в случае РФ подвержены не только не самой благоприятной общемировой ситуации, но и санкциям, что ограничивает притоки в российскую экономику. В-третьих, западные ограничения, геополитическая напряженность и рост налогового бремени сильно ударили по российскому бизнесу и его перспективам, отчего фундаментальная оценка многих залистингованных (представленных на Мосбирже — ред.) компаний ухудшилась».

Наконец, нельзя забывать, что раньше иностранный капитал, в основном из западных стран, вносил крайне существенный вклад в рост российских активов и даже охотно участвовал в новых размещениях и IPO (первичное размещение акций — ред.), а сейчас данного фактора поддержки нет, и дружественные страны таким большим свободным капиталом в целом не располагают.

«Как правило, фондовый рынок является опережающим индикатором экономики. Инвесторы оценивают акции исходя из представления о будущих доходах компаний, — пояснил Финансы Mail.ru Дмитрий Донецкий, главный аналитик и доверительный управляющий “СОЛИД Брокер. — Для того чтобы индекс МосБиржи вырос на 30%, т.е. к уровню 3600 (до февраля 2022 года) необходимо, чтобы выросли до докризисных значений в первую очередь тяжеловесы индекса. Пока у нас есть уверенность в акциях Сбербанка, “Лукойла”, “Роснефти”, “Татнефти” и “Новатэка”. Однако бумаги “Газпрома”, “Магнита”, “Норникеля”, по нашему мнению, будут находиться в близи текущих значений, а значит будут сдерживать рост индекса”.

Так что, на наш взгляд, вероятность возврата индекса МосБиржи к докризисным значениям в 2024 году есть, но это будет большим успехом для рынка. Инвесторам мы рекомендуем присматриваться только к отдельным бумагам, а не инвестировать во весь индекс сразу, чтобы получить прирост портфеля выше индекса.

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