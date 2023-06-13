Гендиректор АКРА Сухов спрогнозировал уход 50 банков из России

«У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе — Китая. Они, конечно, не будут закрываться», — сказал глава АКРА в интервью «Известиям».