Гендиректор АКРА Сухов спрогнозировал уход 50 банков из России
В ближайшие три года 50 банков могут покинуть российский рынок, заявил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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В ближайшие три года 50 банков могут покинуть российский рынок, заявил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
По его словам, останутся кредитные организации, находящиеся под контролем «дружественных» стран. Какие конкретно банки могут уйти из РФ, он не уточнил.
«У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе — Китая. Они, конечно, не будут закрываться», — сказал глава АКРА в интервью «Известиям».
В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране и заявил о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В начала мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки». Reuters сообщало, что банк намерен передать российское подразделение акционерам.
Лаура Кеффер