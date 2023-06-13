Через сколько лет обнуляется кредитная история и можно ли ее улучшить?

С 1 января 2022 года сокращен срок хранения кредитной истории — с 10 до 7 лет. Как сообщает ЦБ, период рассчитывается в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории.

В соответствии с законом N 218-ФЗ «О кредитных историях», аннулирование записей в кредитной истории (а не самой кредитной истории) происходит автоматически и касается только данных о погашенных кредитах, которые хранятся в течение семи лет.

Как рассказал агентству «Прайм» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, «обнулить» «плохую» кредитную историю, например, с непогашенной просрочкой или прочими нарушениями кредитных обязательств не получится ни при каких обстоятельствах.

Сколько лет хранится информация в бюро кредитных историй?

Срок хранения записей кредитной истории по закону составляет семь лет с момента последних изменений. Все записи о просроченных кредитах должны храниться в кредитной истории вплоть до момента их погашения. Но если с момента последней записи прошло семь лет, то финансовое досье аннулируют. Для этого нужно не только погасить кредиты и надолго отказаться от новых займов и кредитных карт, но также не выступать созаемщиком и поручителем.

Как часто обновляются записи о непогашенных кредитах?

Записи об имеющихся непогашенных обязательствах обновляются ежемесячно. Если изменения не были внесены в течение этого срока, человек вправе обратиться в банк и Бюро кредитных историй с просьбой актуализировать информацию.

Как улучшить кредитную историю?

Кредитную историю можно улучшить, если расплатиться по долгам и закрыть все непогашенные обязательства. После этого нужно подождать семь лет, пока информация по закрытым кредитам будет удалена.

Улучшить свой кредитный рейтинг также можно, взяв небольшой потребительский кредит или займ. Получив микрозайм, выплатите его в течение нескольких дней — спустя некоторое время информация о вас обновится. Несколько записей об успешных выплатах в кредитной истории могут постепенно перекрыть информацию о просроченных кредитах, и вы сможете претендовать на более крупный кредит, оформить кредитную карту, получить автокредит или взять ипотеку.

Где проверить свою кредитную историю?

Узнать, в каком бюро находится ваша кредитная история можно через сервис Госуслуги. Для этого необходимо открыть услугу «Получение информации о хранении вашей кредитной истории» и нажать «Начать». После отправки запроса вам придет ответ в личном кабинете.

Проверить информацию также можно непосредственно в Бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько — АО «Национальное бюро кредитных историй», акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Бюро кредитных историй “Скоринг Бюро”. Срок ответа каждое бюро устанавливает самостоятельно. Два раза в год кредитную историю в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно. Все последующие просмотры нужно оплачивать.