Белоусов: налог на сверхприбыль придумал бизнес
По словам первого вице-премьера России, бизнесмены поняли, что у них большие доходы, и сами предложили «скинуться», чтобы избежать повышения налогов.
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По словам первого вице-премьера России, бизнесмены поняли, что у них большие доходы, и сами предложили «скинуться», чтобы избежать повышения налогов.
Идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, предприниматели сами предложили «скинуться», но потом начался «паноптикум» — все стали смотреть, кто сколько предложит:
«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд рублей принадлежит бизнесу, а не государству. Они же, бизнесмены, умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: “Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим”. Дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто. Реально многие из них — это настоящие патриоты, что бы про них ни говорили. Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие. Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что как старший и младший партнер. Не может быть равенства государства и бизнеса. Но партнерство, когда государство и бизнес взаимно понимают цели и задачи, уважают их и работают, так вот, как win-win, с эмпатией».
Белоусов считает, что в 2024 году собрать разовый налог вряд ли получится: не будет столько денег. Доходы крупных компаний в этом году стали снижаться, общая прибыль растет меньше 1% в текущих ценах. Это очень мало, отметил вице-премьер.
Разовый сбор с бизнеса в бюджет призван пополнить его на 300 млрд рублей. Windfall tax в 10% со сверхприбыли бизнеса за прошлые два года нужно будет уплатить до 28 января 2024 года. При уплате сбора до 30 ноября 2023 года бизнес получит «скидку» и ставка сбора составит 5%.