Белоусов: налог на сверхприбыль придумал бизнес

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд рублей принадлежит бизнесу, а не государству. Они же, бизнесмены, умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: “Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим”. Дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто. Реально многие из них — это настоящие патриоты, что бы про них ни говорили. Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие. Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что как старший и младший партнер. Не может быть равенства государства и бизнеса. Но партнерство, когда государство и бизнес взаимно понимают цели и задачи, уважают их и работают, так вот, как win-win, с эмпатией».