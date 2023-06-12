Пакистан оплатил первую поставку нефти из России в юанях

Российский груз прибыл в город Карачи на юге Пакистана накануне, 11 июня. Сейчас нефть, купленную со скидкой, разгружают в порту. Малик в разговоре с Reuters не раскрыл коммерческие детали сделки, в том числе размер скидки, которую получил Пакистан. По словам министра, переработка нефти из РФ «ни при каких сценариях» не будет убыточной.

О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит, речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.

В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку нефти из России с дисконтом в рамках достигнутых в январе соглашений, сообщил Малик Reuters. Тогда он говорил, что первый танкер должен прибыть в начале мая. Если все «пройдет гладко», то импорт сырья составит 100 000 барр./сутки, подчеркнул министр. Первоначально переработкой российской нефти займется пакистанская компания Refinery Limited (PRL), позже к этому подключатся и другие НПЗ.

По данным ФТС за 2021 г., Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.