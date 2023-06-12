Nasdaq купит разработчика финансового ПО Adenza за $10,5 млрд

Одной из последних покупок Nasdaq стало приобретение в 2020 г. компании Verafin, которая занимается разработкой программного обеспечения для борьбы с финансовыми преступлениями. Сумма сделки составила $2,75 млрд, напоминает агентство.

ПО Adenza в основном используется банками и брокерскими конторами, сделка, по словам аналитиков, позволит Nasdaq еще больше диверсифицировать свою деятельность. Отмечается, что Thoma Bravo получит 14,9% акций Nasdaq, это сделает частную инвесткомпанию одним из крупнейших акционеров биржевого оператора.

Акции Nasdaq упали в понедельник, 12 июня, почти на 10% до $52,39, поскольку инвесторы сочли сделку «дорогой ставкой».

Биржа ожидает, что годовой доход Adenza в 2023 г. составит около $590 млн.