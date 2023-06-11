WSJ: Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

По ее данным, в декабре совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) выбрал его сына Александра председателем. Таким образом 37-летний Алекс сменил на этом посту своего отца. Также он занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос — единственный член семьи в инвестиционном комитете, который контролирует Soros Fund Management — фирму, управляющую средствами фонда и семьи. По словам представителя бизнесмена, в ближайшие годы большая часть из $25 млрд будет направлена в фонд «Открытое общество». При этом около $125 млн будет предназначено для комитета политических действий.

Как пишет издание, были те, кто сомневался, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью он сказал, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей». По оценке финансиста, фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит». Тем не менее Алекс завоевал доверие отца, поскольку часто подменял его в поездках в офисы организации по всему миру. «Он это заслужил», — добавил Джордж Сорос.

В своем первом интервью после избрания на пост председателя организации Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку сам он «более политически активный», чем отец. Алекс сказал газете, что взгляды его и его отца совпадают, но при этом отметил, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты. Также бизнесмен заявил, что его беспокоит возможность переизбрания Дональда Трампа на должность президента США по итогам выборов 2024 года. «Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать», — добавил он.

По данным издания, Алекс Сорос встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и лидерами государств — президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьером Канады Джастином Трюдо. Газета пишет, что фонд Сороса «Открытое общество» направляет около $1,5 млрд в год группам, которые отстаивают права человека и занимаются продвижением демократии в разных странах. Сорос также выделяет средства университетам и образовательным организациям.