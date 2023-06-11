11:38 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американский финансист Джордж Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну Александру. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal.

Наверх
Источник: Reuters

По ее данным, в декабре совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) выбрал его сына Александра председателем. Таким образом 37-летний Алекс сменил на этом посту своего отца. Также он занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос — единственный член семьи в инвестиционном комитете, который контролирует Soros Fund Management — фирму, управляющую средствами фонда и семьи. По словам представителя бизнесмена, в ближайшие годы большая часть из $25 млрд будет направлена в фонд «Открытое общество». При этом около $125 млн будет предназначено для комитета политических действий.

Как пишет издание, были те, кто сомневался, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью он сказал, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей». По оценке финансиста, фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит». Тем не менее Алекс завоевал доверие отца, поскольку часто подменял его в поездках в офисы организации по всему миру. «Он это заслужил», — добавил Джордж Сорос.

В своем первом интервью после избрания на пост председателя организации Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку сам он «более политически активный», чем отец. Алекс сказал газете, что взгляды его и его отца совпадают, но при этом отметил, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты. Также бизнесмен заявил, что его беспокоит возможность переизбрания Дональда Трампа на должность президента США по итогам выборов 2024 года. «Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать», — добавил он.

По данным издания, Алекс Сорос встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и лидерами государств — президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьером Канады Джастином Трюдо. Газета пишет, что фонд Сороса «Открытое общество» направляет около $1,5 млрд в год группам, которые отстаивают права человека и занимаются продвижением демократии в разных странах. Сорос также выделяет средства университетам и образовательным организациям.

В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций». При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
"Зреет большой взрыв в центре Европы. Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение"
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь