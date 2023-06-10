Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России

Ранее в пятницу газета «Коммерсант» сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн. Вместе с тем, по данным издания, экспорт бензина в январе-мае вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 миллиона тонн.

«Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу», — прокомментировали в Минэнерго.

«Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 — снижается», — добавили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением бензина, а министерство держит ситуацию на контроле.

Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. По итогам торгов в пятницу его цена достигла максимальных 64 498 рублей за тонну. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.

На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.