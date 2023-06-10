Костин оценил шансы приватизации в России словами «вода камень точит»

Массовой приватизации в России на данный момент ожидать не стоит, но есть отрасли, где это сделать важно, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин заявил о важности создания в стране условий для повышения частных инвестиций, поскольку сейчас у бизнеса «есть деньги и отсутствие возможности использовать эти деньги за рубежом». Глава ВТБ считает, что бизнесу нужны гарантии, «благоприятный инвестиционный климат».

Приватизация, сказал он, может стать одной из мер, которая позволит «удержаться в свободной экономике».

Костин назвал смешанной реакцию Минфина на его идею приватизации, при этом подчеркнув важность таких мер. Он привел в пример Объединенную судостроительную корпорацию, сказав, что у нее «довольно большие финансовые сложности». «Такие монстры-монополисты — они бессмысленны. Отсутствие конкуренции порождает только большие проблемы и все время подкачка государственными деньгами требуется», — добавил глава ВТБ.

«У нас в банковской сфере 300 банков, плюс Сбер с ВТБ конкурируют прямо не на жизнь, а на смерть. А там, в судостроении, нет конкуренции и, как следствие, нет серьезных результатов. Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям. Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать. И все же вода камень точит», — сказал он.

В апреле Костин в колонке для РБК заявил, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики России, а новую модель можно построить на основе трех приоритетов: новых логистических коридоров, перезапуска целых отраслей промышленности и укрепления обороноспособности.

Чтобы найти деньги на эти цели, он предложил провести новый этап приватизации, существенно нарастить объемы госдолга и распределять госбюджет исходя из вышеозначенных приоритетов экономики.

Новый этап приватизации мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупных компаний, сейчас принадлежащих государству, говорил Костин.

В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация должна состояться, но до этого «надо понять, кому продавать». «На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», — сказал он.

В 2015—2016 годах на фоне первой волны санкций и низких цен на нефть власти обсуждали «большую приватизацию», включая продажу госпакетов в «Башнефти», АЛРОСА, ВТБ. Этот этап привел только к одной масштабной сделке — продаже 19,5% акций «Роснефти» иностранным инвесторам (принесла бюджету около 700 млрд руб.). В 2017—2020 годах ежегодные поступления от продажи государственных пакетов акций компаний составляли 12−14 млрд руб., в 2021 году опустились до 5,3 млрд руб.