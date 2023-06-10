Гондурас подал запрос на вступление в банк БРИКС

«Президент Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, [во время которой] она получила официальный запрос о вступлении Гондураса в эту организацию», — приводит сообщение ТАСС.

В конце мая Financial Times писала о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к НБР в качестве нового, девятого члена. Сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала $100 млрд. Его цель — финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 г. банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом НБР Дилмой Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».