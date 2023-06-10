Банки стали запускать «патриотические вклады»

Некоторые региональные банки стали предлагать клиентам вклады, связанные с военной операцией на Украине и помощью военнослужащим. Речь идет как о депозитах с благотворительной составляющей, так и о продуктах, предназначенных для отдельной категории клиентов. Такие предложения появились в линейках следующих кредитных организаций.
По данным Банка России, в третьей декаде мая средневзвешенная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 7,75%. Показатель немного вырос после майских праздников, но доходность депозитов находится ниже 8% с февраля. Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года остается на уровне 7,5% годовых.
Вклады с перечислением части дохода на любые благотворительные цели, не обязательно связанные со специальной военной операцией, — редкость на российском рынке, говорит эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко. По ее словам, такие продукты обычно предлагают некрупные региональные игроки.
«Это один из инструментов повышения лояльности клиентов, укрепления своей репутации и повышения имиджа, а также способ проявления социальной ответственности», — отмечает эксперт, хотя признает, что такие вклады интересны узкому кругу клиентов.
«Годовые темпы роста вкладов населения (счетов и депозитов. — РБК) не превышают 10%. С учетом поправок на низкую базу прошлого года и инфляцию реальный рост вкладов населения в лучшем случае равен нулю. В связи с этим кредитные организации стремятся выработать новые формы привлечения пассивов от населения. Безусловно, такие новые формы должны учитывать наши реалии», — замечает независимый аналитик Андрей Бархота. Он считает, что депозитные продукты, ассоциирующиеся с военной операцией на Украине, могут давать клиентам ощущение, что они «участвуют в судьбе страны».
Аналитик напоминает, что в марте стало известно об идее Минфина выпустить для розничных инвесторов «патриотические» гособлигации. Федеральный чиновник тогда говорил РБК, что привлеченные средства могли бы направляться на «финансирование проектов, важных для страны». В Минфине заявляли, что размещение «патриотических» бондов обсуждалось, но деталей и планов по выпуску нет.