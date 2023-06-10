Банки стали запускать «патриотические вклады»

Некоторые региональные банки стали предлагать клиентам вклады, связанные с военной операцией на Украине и помощью военнослужащим. Речь идет как о депозитах с благотворительной составляющей, так и о продуктах, предназначенных для отдельной категории клиентов. Такие предложения появились в линейках следующих кредитных организаций.

Тимер Банк, работающий в Татарстане, запустил вклад «Патриот» с процентной ставкой 8,5% годовых, который предполагает отчисления на благотворительность. Как отмечается на сайте, часть процентного дохода от размещения средств на депозите из расчета 1% годовых авансом будет переводиться на «помощь бойцам батальонов “Алга” и “Тимер”. Это добровольческие формирования из республики, которые создавались для участия в военной операции на Украине. Средства собирает объединение “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан”. В банке не ответили на запрос РБК по существу. Вклад с благотворительной компонентой есть в линейке крымского РНКБ, недавно присоединенного к группе ВТБ. Депозит “Я помогаю защитникам Родины” оформляется по ставке до 7,3% годовых. В конце срока действия вклада часть начисленных процентов перечисляется “на помощь участникам боевых действий” — 1 ₽ на каждую 1 тыс. руб. вклада, говорится на сайте банка. В договоре вклада указано, что отчисления идут в адрес Российского союза ветеранов. На сайте общественной организации упоминается в том числе поддержка участников спецоперации. Представитель РНКБ сообщил РБК, что депозит в поддержку ветеранов существует с 2019 года, но в этом году он сменил название. Вклады “Я помогаю ветеранам”, оформленные до 2023 года, составили около 10% от общего количества вкладов, “Я помогаю защитникам Родины” — около 13%, добавил он.

Крупный банк Якутии — Алмазэргиэнбанк — предлагает физлицам вклад “Доблесть” по ставке 9% годовых, одной из самых высоких в его линейке сберегательных продуктов. Как отмечается на сайте, депозит могут открыть только участники специальной военной операции или их близкие родственники, подтвердившие свой статус документами. В Алмазэргиэнбанке не ответили на запрос РБК.

Специальный вклад для военнослужащих с 10 мая оформляет нижегородский НБД-банк. Депозит “Победа Ветеран” по ставке 8,75% годовых доступен ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий или военной службы, а также действующим офицерам вооруженных сил, следует из информации на сайте. Вклад могут открыть и участники спецоперации при наличии подтверждающих документов, уточнил представитель НБД-банка, добавив, что это сезонный депозит, предложение действует до 30 июня.

По данным Банка России, в третьей декаде мая средневзвешенная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 7,75%. Показатель немного вырос после майских праздников, но доходность депозитов находится ниже 8% с февраля. Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года остается на уровне 7,5% годовых.

Вклады с перечислением части дохода на любые благотворительные цели, не обязательно связанные со специальной военной операцией, — редкость на российском рынке, говорит эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко. По ее словам, такие продукты обычно предлагают некрупные региональные игроки.

«Это один из инструментов повышения лояльности клиентов, укрепления своей репутации и повышения имиджа, а также способ проявления социальной ответственности», — отмечает эксперт, хотя признает, что такие вклады интересны узкому кругу клиентов.

«Годовые темпы роста вкладов населения (счетов и депозитов. — РБК) не превышают 10%. С учетом поправок на низкую базу прошлого года и инфляцию реальный рост вкладов населения в лучшем случае равен нулю. В связи с этим кредитные организации стремятся выработать новые формы привлечения пассивов от населения. Безусловно, такие новые формы должны учитывать наши реалии», — замечает независимый аналитик Андрей Бархота. Он считает, что депозитные продукты, ассоциирующиеся с военной операцией на Украине, могут давать клиентам ощущение, что они «участвуют в судьбе страны».

Аналитик напоминает, что в марте стало известно об идее Минфина выпустить для розничных инвесторов «патриотические» гособлигации. Федеральный чиновник тогда говорил РБК, что привлеченные средства могли бы направляться на «финансирование проектов, важных для страны». В Минфине заявляли, что размещение «патриотических» бондов обсуждалось, но деталей и планов по выпуску нет.

Юлия Кошкина