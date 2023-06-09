В России в 2,5 раза вырос спрос на камеры видеонаблюдения

В преддверии сезона отпусков продажи камер видеонаблюдения увеличились в 2,5 раза. Об этом РБК Life сообщила пресс-служба компании МТС, которая пришла к данному выводу на основании анализа покупок в собственной розничной сети.

Аналитики цифровой экосистемы провели исследование и зафиксировали в мае пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 года. По данным экспертов, рост популярности этой категории товаров можно объяснить желанием россиян обезопасить имущество во время летних отпусков.

Наряду с ростом спроса на устройства для видеонаблюдения снизилась средняя цена на них — стоимость стала меньше на 15% и по итогам мая составляет 2918 рублей. Вместе с тем рынке появляется все больше новых разработок для обеспечения безопасности.

Наиболее популярным брендом среди россиян остается китайский производитель Xiaomi — на него приходится около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем местах расположились TP-Link и SLS соответственно.

Кроме того, в последнее время россияне стали намного чаще приобретать датчики движения — при обнаружении какой-либо активности они посылают сигнал владельцу в смартфон. В мае продажи этой продукции увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом.

К слову, еще в сентябре 2022 года эксперты сообщали о значительном росте спроса на товары, связанные с обеспечением личной безопасности и видеонаблюдения. Тогда спрос на видеокамеры для транспорта увеличился на 300%, а интерес к системам платной сигнализации возрос на 138%. Жители страны стали на 92% чаще искать миниатюрные IP-камеры и на 60% — мониторы IP-домофонов. Также в фаворитах у потребителей системы видеонаблюдения для транспорта, видеоглазки и GSM-сигнализации.