В Denizbank прокомментировали списание средств и закрытие счетов россиян

Сообщения о списании средств и закрытии счетов россиян в турецком Denizbank пришли клиентам из-за сбоя при проведении технических работ банка по неактивным счетам клиентов-нерезидентов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель кредитной организации.

О том, что Denizbank без объяснения списал средства у клиентов-граждан России и начал закрывать их счета в валюте, ранее написал Forbes. С таким, в частности, столкнулись клиенты, у которых на счетах были небольшие суммы — до 2 000 лир.

В некоторых случаях деньги списывались со счета полностью. В качестве причины списаний в большинстве случаев было указано «комиссия за управление счетом».

Как пояснил «Ведомостям» представитель Denizbank, банк проводил техническую процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств по счету менее 2000 турецких лир (около 7 000 ₽) с тем, чтобы произвести учет этих денежные средства на едином внутрибанковском счете.

«Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в нашей системе и несоответствие в коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений нашим клиентам», — отметил представитель DenizBank.

Denizbank работает над устранением сбоев в процессе доставки сообщений и все денежные средства на счетах клиентов находятся в сохранности, заверил представитель банка. Клиенты могут обратиться в любое из отделений для получения денежных средств со своих счетов без каких-либо удержаний, добавил он.

Как и во многих других турецких банках, после начала спецоперации россияне стали массово открывать счета в Denizbank на фоне релокации, в том числе без вида на жительство.

Но постепенно, как и другие турецкие банки, он начал ужесточать требования к нерезидентам из России: в середине сентября банк прекратил принимать карты платежной системы «Мир», а затем перестал проводить транзитные платежи через счета клиентов в банке из России в другие юрисдикции.

Также Denizbank ограничил возможность использовать свои счета для торговли криптовалютами, отправки денег прямо или косвенно на криптобиржи, криптоплатформы и для P2P-операций.

В середине апреля один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD уведомил россиян, что начнет переводить их активы на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по переводу наличных, писал Forbes. В частности, на него будут приходить выплат по купонам и дивиденды, а также средства от продажи ценных бумаг. При этом перевести потом деньги на свой обычный счет в том же банке российские клиенты не смогут. В Emirates NBD это объяснили «директивой ЕС» и уточнили, что у нововведения не будет исключения для россиян с резидентством в ОАЭ.

Также в 2023 г. некоторые российские предприниматели сталкивались с ситуациями, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях, писали ранее «Ведомости».

В банке «Точка» отмечали, что такие случаи крайне редки и составляют менее 1%. А другом небольшом банке из топ-50 фиксировали десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. Но встречаются случаи с отказом принимать платежи от российских предпринимателей и в казахстанских тенге, отмечал член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин.

Кроме того, банки Казахстана не проводят рублевые платежи в адрес российских банков, попавших под жесткие санкции США (SDN-лист), говорил вице-президент «Опоры России» и генеральный директор экспортно-импортной компании «Сибирь» Николай Дунаев.