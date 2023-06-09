Райффайзенбанк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк с 20 июня введет комиссию за входящие переводы из других банков в долларах США в размере 50% от суммы переводов, но не более $500. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление кредитной организации.

«В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — отметили в Райффайзенбанке.

Там уточнили, что новые условия не затронут переводы на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

С апреля Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов, повысив минимальную сумму до 20 000 долларов или евро и введя фиксированную комиссию за перевод в размере 300 долларов или евро. Кроме того, переводы в долларах в другие банки теперь могут осуществлять «только клиенты с пакетами услуг “Премиальный” или “Премиальный 5”, подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen», уточнили в банке.

5 мая австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) заявила, что приостановила действие всех счетов банков-корреспондентов из России, за исключением своей российской «дочки» — Райффайзенбанка.

Сегодня Райффайзенбанк — один из немногих иностранных банков, которые продолжают работать в России, обслуживая и частных клиентов, и бизнес. В марте RBI объявила, что определилась с судьбой своего российского бизнеса: она намерена продать актив или вывести его из периметра группы. Raiffeisen «продолжит сокращать деловую активность в России по мере осуществления этих возможных сделок», но намерен сохранить «некоторые банковские операции в России для выполнения условий банковской лицензии», заявил глава кредитной организации Йоханн Штробль.

В начале мая Штробль отметил, что RBI надеется завершить выделение российской «дочки» из своего периметра до конца третьего квартала 2023 года, добавив, что продажа Райффайзенбанка — менее вероятный сценарий с учетом санкций, поэтому RBI склоняется к отделению структуры. Источники Reuters позднее рассказали, что RBI начала готовится к отделению российской «дочки» после нескольких месяцев неудачных попыток ее продать. Новая компания получит листинг в Вене, а текущие акционеры RBI станут и акционерами новой структуры, указали собеседники агентства.