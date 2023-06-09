Почему падает рубль?
Страны ЕС никак не могут договорится по новому пакету санкций против России, а рубль уже падает. Инвестбанкир Евгений Коган объяснил причины падения национальной валюты.
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Страны ЕС никак не могут договорится по новому пакету санкций против России, а рубль уже падает. Инвестбанкир Евгений Коган объяснил причины падения национальной валюты.
Евро дороже 89 рублей, доллар приближается к 83 рублям, юань — на уровне 11,6 рубля. Очередной 11-й пакет санкций ЕС против РФ рано или поздно появится, считает основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.
Но рубль проседает, скорее, не из-за перспективы новых ограничений, а геополитики. Любое обострение — это неопределенность, на что инвесторы обычно реагируют бегством от риска.
«Напомню, впереди нас ждет судьбоносное заседание FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)», — отметил Евгений Коган. Если Россия попадет в «серый» список FATF, то это приведет к увеличению задержек и блокировок платежных операций. «Крайне неприятно, особенно для экспортеров, но не трагично», считает инвестбанкир.
Черный же список однозначно вернет Россию во времена «железного занавеса». Хотя полагаю, что этого не произойдет.
Еще один фактор давит на рубль — стабильно невысокие цены на нефть. Но сильного потенциала для падения рубля нет, считает Евгений Коган.
Почему? — Да потому, что сегодня курс рубля гораздо меньше подчиняется эмоциям, но более всего — ситуации с платежным балансом. А здесь пока все стабильно. Впрочем, ключевое слово — пока.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».