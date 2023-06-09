Костин усомнился в участии ВТБ в сделке с «Яндексом» после ухода Воложа

Банк ВТБ может отказаться от покупки доли в российской структуре «Яндекса» — после того как банк подавал свою заявку, «многое изменилось», заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин. В числе факторов он назвал изменившуюся оценку стоимости компании, «риск санкионности» и отход Аркадия Воложа от управления компанией.

«Я не уверен, что мы пойдем в “Яндекс”. У нас там сейчас 1,1% всего. Это была портфельная инвестиция. Рулить “Яндексом” у нас никогда желания не было, а для портфельной инвестиции важно правильно определить цену входа. В сделке сейчас много факторов, один из них — рост цены по сравнению с первоначальной», — сказал Костин.

Он пояснил, что недавно по новым оценкам стоимость компании составила $7 млрд, однако ВТБ подавал свою заявку (сначала на 15%, потом на 10% компании) по цене ниже этой. По словам Костина, сейчас вопрос о сделке находится «в так называемом stand by»: активных переговоров о покупке ВТБ не ведет.

«Много чего изменилось. Для нас это непрофильные активы, это чисто финансовые инвестиции, где нужно знать, почем зашел, почем вышел. У “Яндекса”, мы верим, хорошие перспективы — с одной стороны, с другой — у компании есть и свои особенности, сам Аркадий Волож ушел из компании, уехал. Есть фактор неопределенности, всегда остается риск санкционности и так далее», — заключил глава банка.

Головная структура для группы «Яндекс», нидерландская Yandex N.V., сейчас разделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%), остальными сотрудниками компании (3,2%), прочие 87,6% находятся в свободном обращении. Вместе с тем семейный траст Воложа — ключевой владелец голосующих акций (45,1%), а также члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). В июле 2022 года, по решению Аркадия Воложа, его семейный траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании: он голосует акциями только согласно их рекомендациям.

В прошлом ноябре Yandex N.V. подтвердил планы по разделу компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, она предполагала утрату Воложем контроля над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных и других технологий. В Yandex N.V. сообщили, что компания рассматривает различные сценарии раздела, в том числе создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии.

Bloomberg ранее писал, что компания получила предложение о покупке контрольного пакета в российском бизнесе от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента “Яндекса” в лице специально созданного фонда», — отметил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. Также покупкой доли был заинтересован ВТБ как участник «большого» консорциума инвесторов, говорил в мае Костин.