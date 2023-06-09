Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания 9 июня в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Рынок ждал такого решения ЦБ: его прогнозировало большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов — 16 из 20. Четыре допускали возможность рассмотрения вопроса о росте ставки на 0,25−0,5 п. п.

Годовая инфляция в России на неделе с 30 мая по 5 июня ускорилась 2,68% против 2,41% неделей ранее, сообщило Министерство экономического развития. Росстат зафиксировал рост цен с начала года на 2,48%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. инфляция в России составит 5,3%. Глава ведомства Максим Решетников ранее заверил, что существенных рисков для этого уровня нет.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция составит 5−7% в 2023 г. и вернется к цели в 4% в 2024 г.

Как показал июньский макроэкономический опрос ЦБ, аналитики вновь улучшили прогноз по инфляции на 2023 г. до 5,5% с 5,9% по итогам опроса в апреле. Ожидания по инфляции на 2024 и 2025 гг. остались вблизи 4%. Экономисты также заметно улучшили прогноз ВВП на 2023 г.: вместо снижения на 0,1% они ожидают рост на 0,8%. ЦБ по итогам прошлого заседания, 28 апреля, также улучшил ожидания роста российской экономики до 0,5−2%, хотя еще в феврале допускал спад.

В мае инфляционные ожидания населения в годовом выражении выросли до 10% против до 10,4% в апреле. Инфляционные ожидания на пять лет вперед резко повысились до 11,3% (в апреле — 9,9%), а наблюдаемый гражданами рост цен снизился до 14,1% (-0,8 п.п. к апрелю).

«С тезисом ЦБ о преобладании инфляционных рисков можно согласиться, но баланс угроз не достиг той точки, где требуется повышение ставки», — отмечал ранее директор по инвестициям «Локо инвеста» Дмитрий Полевой. Фактическая сезонно скорректированная инфляция за месяц остается вблизи целевых уровней 4% в пересчете на год, добавляет Полевой.

По итогам пяти месяцев дефицит федерального бюджета составил 3,4 трлн руб., оставшись на уровне конца апреля. Месяц назад он был таким же.

Расходы госказны за в январе-мае составили 13,2 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Но в мае бюджет оказался более сбалансированным: расходы и доходы почти сравнялись, оказавшись в районе 2 трлн руб.

В мае бюджет недосчитался 30,6 млрд руб. доходов по всем нефтегазовым статьям, всего получив 570,7 млрд руб. (-12% к апрелю). На этот год поставлена планка в 8 трлн руб., но из-за низких цен на энергоресурсы и сокращения объемов экспорта еще ни разу с января месячная норма не выполнялась. Так, в мае баррель нефти российской марки Urals стоил $53,34 — это в полтора раза меньше мая 2022 г., и на 9% — апреля 2023 г. На июнь министерство дало прогноз, в котором бюджет недополучит 44 млрд руб.

Минфин также с 7 июня увеличил продажи юаней в рамках бюджетного правила до 3,6 млрд в рублевом эквиваленте ежедневно — в общей сложности будет направлено на продажу валюты порядка 74,6 млрд руб. За май такой объем поступлений составил 40,4 млрд руб. (рост на этот месяц составит 55%).

С прошлого заседания ЦБ доллар окреп на 1,56% (1,26 ₽), а евро и юань, наоборот ослабли — на 0,7% (62 коп.) и 0,93% (10 коп.) соответственно.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее разошлись во мнениях относительно ожиданий действия регулятора по изменению ставки до конца 2023 г. В целом преобладают ожидания продолжения жесткого тона Банка России и перехода к действиям по ужесточению монетарной политики. Главным триггером для ее возможного ужесточения может стать чрезмерный рост инфляции во втором полугодии, что поставит под сомнение выполнение объявленной регулятором цели — устойчивого возврата к таргету в 2024 г., считает главный аналитик ПСБ Денис Попов.