Восстановление позиций российской валюты ожидается ближе к концу месяца

Курс доллара на торгах Московской биржи 8 мая уверенно преодолел уровень 82 ₽/$ и достиг 82,78 ₽/$. В этом году курс был выше лишь 7 мая. Вместе с тем на закрытии торгов курс доллара остановился на отметке 82,6 ₽/$ — максимальное значение закрытия с 5 апреля 2022 года. За день американская валюта подорожала почти на 62 коп. Курс евро вырос за день на 1,45 ₽, до отметки 89,1 ₽/€, обновив максимум с 28 апреля. Курс китайской валюты прибавил за день 12 коп. и поднялся до 11,6 ₽/CNY, также максимума с конца апреля.

Подъем курсов недружественных валют происходил при невысокой активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил менее 60 млрд руб., что на четверть меньше среднего показателя на предшествующей неделе. Объемы торгов евро не дотянули до 27 млрд руб. В то же время объем торгов юанем составил почти 100 млрд руб., что на 16% выше среднего значения прошлой недели.

Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть. По данным Investing.com, стоимость североморской нефти Brent в четверг снижалась на спот-рынке более чем на 4%, до $73,74 за баррель.

Таким образом котировки нефти находятся вблизи годовых минимумов, несмотря на объявление об очередном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+. «Давление на сырьевые цены оказывают риски глобальной рецессии. В четверг стало известно, что экономика еврозоны свалилась в рецессию вслед за экономикой Германии», — указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В связи с относительно низкими нефтяными ценами, которые держатся на рынке с середины апреля, объем экспортной выручки недостаточен для комфортного удовлетворения восстановившегося импорта, что поднимает котировки иностранных валют, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Антон Силуанов, министр финансов, на совещании президента РФ с членами правительства 17 мая 2023 года: «Проблемы с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом всех этих дисконтов отстают от плана».

Оттоку капитала из страны способствуют частные инвесторы, готовящиеся к сезону отпусков, а также уходящие из страны иностранные компании. «Не исключено, что еще какая-либо иностранная компания намечает уход из России и закупает валюту до тех пор, пока установленный недавно лимит в $1 млрд в месяц это позволяет», — отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

В связи с преобладанием спроса на иностранную валюту над предложением рост курсов продолжится. Дмитрий Бабин не исключает того, что в ближайшие сессии из-за недостатка продаж валюты экспортерами доллар может проверить на прочность уровень 83,5 ₽/$. При этом предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс, так как большая часть аналитиков ждет сохранения ставки на отметке 7,5%.

Укрепление рубля, полагает Васильев, возможно в последнюю неделю июня, когда экспортеры будут продавать валютную выручку для уплаты налогов. Тогда, по его мнению, возможно возвращение курса доллара к нижней границе диапазонов 80−85 ₽/$.