В минфине Казахстана заявили об отсутствии ограничений на банковские операции в рублях

«В целом есть такое понятие, как KYC — знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

О проблемах некоторых предпринимателей с проведением рублевых платежей в Казахстан ранее сообщили «Ведомости». Собеседник в одном из банков указал на десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. Как указал другой источник, обычно в качестве объяснения отказа приема платежей в рублях указывается внутренняя политика банка.

На фоне проблем с рублевыми платежами российский бизнес начинает все больше интересоваться расчетами в казахстанских тенге, но встречаются случаи отказа принимать платежи от российских предпринимателей и в этой валюте. Банки Казахстана вынуждены соблюдать санкционный режим западных стран, так как США являются крупным инвестором в экономику Казахстана, отметил, в свою очередь, представитель банка «Левобережный».