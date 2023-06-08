Эксперты повысили оценки роста ВВП РФ: кто из российских компаний окажется в прибыли?

Cразу несколько мировых организаций улучшили оценки роста экономики России, а Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам ПМЭФ заявил, что в текущем году ВВП России может вырасти на 1−2%. Могут ли эти прогнозы повлиять на российский фондовый рынок?

«Улучшение прогноза по РФ находится в русле общемировых тенденций, — отметил Вениамин Каганов. — Та же Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сейчас ожидает роста мирового ВВП в 2023 году на 2,7% (против мартовского прогноза +2,6%). Самые оптимистичные прогнозы эксперты организации дали по Китаю (рост ВВП в этом году до 5,4% и 5,1% в 2024 году,) Индии (6% и 7% соответственно) и Индонезии (4,7% и 5,1% соответственно)».

Эти растущие экономики, на рынки которых российские компании переориентировали свои поставки, и поддержат рост российского внутреннего валового продукта (ВВП).

Логично предположить, что переориентация экспорта на эти страны также внесет свой вклад в рост ВВП России и привлечет инвесторов к тем компаниям, которые смогут это сделать. Дополнительным фактором развития экспорта может стать сокращение дисконтов на российские сорта нефти и повышение спроса на энергоносители, в том числе со стороны Китая.

Рост мировой экономики по итогам этого года замедлится до 2,7% с 3,3% в 2022 году, по оценке ОЭСР. В июньском прогнозе Всемирный банк ожидает роста реального мирового ВВП на 2,1% после 3,1% в 2022 году.