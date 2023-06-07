В России намерены ввести госрегулирование оборота метилового спирта

Минпромторг разработал законопроект, предусматривающий введение госрегулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Об этом 6 июня сообщила пресс-служба министерства.

«Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями», — пояснил представитель Минпромторга.

Полный текст нормативного акта еще не обнародован. Но в карточке законопроекта, опубликованной Минпромторгом на regulation.gov.ru, поясняется, что в России «участились случаи массового отравления метанолсодержащими жидкостями» под видом алкоголя.

Негативное влияние, отмечено там, оказывает отсутствие в законах норм о госрегулировании производства и оборота метанола. В министерстве считают, что порядок контроля в этой сфере «должным образом не регламентирован».

«Выбытие во владение неустановленных лиц»

Министерство признает, что ряд нормативных актов уже регламентирует оборот метанола. Это, в частности, постановление главного санитарного врача РФ от 12 июля 2011 г., утверждающее «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом». Оно используется исключительно для обеспечения безопасных условий труда при работе с метиловым спиртом. Есть и постановление главного санитарного врача от 11 июля 2007 г. «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом». Оно, например, не допускает применение метанола в производстве стеклоомывающих жидкостей.

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Некоторые нормативные акты, такие как постановление правительства от 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», продолжают действовать, но «на практике не применяются», следует из материалов в карточке законопроекта.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркивает, что формально оборот метилового спирта в РФ уже «достаточно жестко регулируется». Более того, незаконный оборот метанола и даже метанолсодержащих жидкостей (в частности, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта под видом алкогольной продукции) формирует отдельный состав преступления по ст. 234.2. УК РФ и предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, указывает юрист.

В России с 2000 г. действует запрет на использование метанола в производстве незамерзающей жидкости для автомобилей, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Но несовершенство контроля приводит к тому, что, несмотря на жесткие запреты, проблемы с отравлениями метанолом продолжаются», — добавляет он. Например, «незамерзайку» с метанолом (метиловый спирт дешевле этилового. — «Ведомости») можно купить «практически в любом гараже», отмечает он.

В карточке законопроекта говорится, что принятых мер по регулированию производства и оборота метанола и матенолсодержащих жидкостей недостаточно для создания системы, которая исключит бесконтрольный оборот метанола и «его выбытие во владение неустановленных лиц, в том числе физических». При этом «из-за схожести по цвету, консистенции и запаху метанола и этилового спирта» есть риск отравления им.

Метанольный ЕГАИС

Минпромторг предлагает создать систему учета метанола «по всей цепочке производства и оборота, включая использование». В реестр будут вносить всех лиц в цепочке производства и оборота метилового спирта, а также учитывать и декларировать операции с метанолом «как в системе учета этилового спирта», следует из пояснений к законопроекту.

Для контроля за этиловым спиртом и рынком алкогольной и спиртосодержащей продукции в России с 2006 г. действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). В ней фиксируются все сделки по закупке и продаже алкоголя.

По мнению Жарского, система, построенная по типу ЕГАИС, это наиболее эффективный способ контроля и учета метанола. «При этом ограничение доступа к покупке метилсодержащей продукции, на мой взгляд, выглядят избыточно. Оно будет лишь стимулировать рост теневого рынка метанола, причем со стороны лиц, не заинтересованных в его противозаконном использовании», — отметил юрист.

Отравленный сидр

В случае принятия разрабатываемый Минпромторгом закон должен вступить в силу в сентябре 2024 г., следует из карточки законопроекта. Его общественное обсуждение прошло еще в мае 2023 г.

Но официально и громко Минпромторг объявил о разработке законопроекта только после очередной громкой истории с массовыми отравлениями некачественным алкоголем. Минимум 28 человек погибли из-за отравления сидром, в котором выявили метанол. Первые случаи отравления 3 июня 2023 г. начали регистрировать в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, затем — в Удмуртии, Пермском крае, Челябинской области. Всего пострадало более 50 человек. Все случаи отравления связаны с употреблением напитка «Мистер сидр».

По данным Следственного комитета России, сидр, которым могли отравиться пострадавшие, был произведен в Самарской области. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). «Мистер сидр» выпускает самарское ООО «Анди», принадлежащее Анару Афату оглы Гусейнову. Предприниматель был задержан, а продукция его предприятия — изъята.

Представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что на 6 июня из оборота изъято 37 600 л напитка «Мистер сидр». Его изымают на территориях Курганской области, Удмуртии и в Крыму, Мордовии, Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

Кто делает метанол

По мнению Бурмистрова, контроль за оборотом метанола нужно вводить на уровне производства, так как контролировать более мелкие компании «крайне сложно». Управляющий директор компании «Имплемента» Дмитрий Акишин добавляет, что дополнительный контроль «как правило, означает дополнительные затраты для участников рынка, подпадающих под него».

Производство метанола в России в 2022 г., по данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, почти не изменилось к предыдущему году и составило 4,5 млн т. Объемы экспорта метилового спирта также остались прежними, более 40% продукции поставлено за границу.

Но направления поставок после начала СВО на Украине и усиления санкционного давления на РФ изменились. Ранее ключевым экспортным рынком была Европа, но к февралю 2023 г. 38% от общего объема экспорта пришлось на Китай. При этом мировой рынок метанола, по данным Methanol Institute, в прошлом году сократился на 1% на фоне низкого спроса со стороны промышленности в Азии и Европе и составил 105,8 млн т.

Крупнейшими производителями метанола в России являются «Метафракс», «Тольяттиазот» (принадлежит «Уралхиму»), «Щекиноазот» и НАК «Азот» (входит в «Еврохим»). «Ведомости» направили запросы в пресс-службы этих компаний.

В 2017 г. «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) сообщала о планах построить завод по производству метанола стоимостью около $1 млрд. Запуск планировался в 2022 г. Но в отчетности компании за 2022 г. по МСФО говорится, что ЯТЭК начал сделки по продаже оператора строительства завода — ООО «Якутский газоперерабатывающий завод».

Метанол — производное метана, основного компонента природного газа, но в нормальных условиях является жидкостью и поэтому удобен для перевозки и монетизации добытых углеводородов. В связи с этим метанольным производством интересуется много газовые компании.

Так, выпускать метанол также собирался «Новатэк» в рамках проекта «Обский ГХК» (окончательное инвестрешение не принято). О том, что такая возможность рассматривается, в 2021 г. говорил председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Крупный проект по производству и экспорту метанола также планирует компания «Русхим газ» на базе Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений в Ненецком АО, где ранее планировалось построить завод «Печора СПГ».