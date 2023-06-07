Светской программе ПМЭФ — быть, но не в прежних масштабах

В этом году качество многих мероприятий в рамках ПМЭФ изменилось, но количество в целом возросло. Официально многие компании планы не разглашают. Неофициально все уже собрал глава компании «Алиби» Виталий Корзун и его телеграм-канал «Дубай.Report». Кстати, ОАЭ в этом году — страна — гость форума.

Из того, что было традиционно для ПМЭФ, но в этом году не состоится, — юбилей «Мегафона», а именно 30-летие. Старожилы вспоминают: вечеринка в честь 25-летия компании с участием Робби Уильямса в планетарии была грандиозной. В этом году решили не отмечать. Некоторые обещают формат квартирников, но главного квартирника форума, организованного банком «Открытие», в этом году не будет.

О других заметных отменах и важных грядущих событиях рассказывает светский обозреватель газеты «Коммерсантъ» Евгения Милова:

— Если говорить о серьезных выбывших мероприятиях, это в первую очередь, наверное, Sber Night — вечеринка «Сбера». Ее, впрочем, не было и в прошлом году. В этом году, по слухам, будет какая-то яхта, которая будет бороздить просторы Невы два вечера подряд, там соберется совсем узкий круг друзей и знакомых Германа Грефа. А после того как в 2021 году в вечерней программе форума дебютировал «Яндекс» — они тогда устроили масштабное шоу с цирком и прочими развлечениями, — каждый раз их отсутствие очень заметно. Но, с другой стороны, не будем забывать, что такая вечеринка была лишь однажды. Зато в этом году вместо «Яндекса» будет что-то устраивать VK. Это если говорить про наши технологические компании.

— То, что ОАЭ присутствуют в качестве гостя, как-то накладывает отпечаток на программу?

— У меня появилась информация, что они будут делать какую-то вечеринку. Но подробностей по месту и формату я не знаю.

Одним из первых больших мероприятий ПМЭФ, похоже, станет «Вечерний виноград» — проект Российского винодельческого форума и «Росконгресса». Днем на площадке будут разливать вино российские виноделы. А вечером 14 июня в Манеже Кадетского корпуса выступят Вячеслав Бутусов и музыкант-виртуоз Петр Дранга. В Царском Селе впервые в даты форума споет Shaman. Появится и традиционная уже группа «Ленинград», правда, говорят, что все же на частной вечеринке.

Ее организатор держится в секрете. Еще из привычных участников — Григорий Лепс и группа «Звери». Продолжает директор по маркетингу Business FM Павел Миронов:

Павел Миронов директор по маркетингу Business FM «Коллеги из “Русской медиагруппы” на свое закрытое pre-party в нулевой день форума везут Юрия Антонова. Думаю, соберут большое количество желающих. Юрий Антонов не так часто выступает, и при всем понятном формате он все еще востребован у той аудитории, которая едет на ПМЭФ. Безусловно, концерт, который проводится на Дворцовой площади с группой “Звери”, тоже вернет формат больших мероприятий, но это уже пройдет 16 июня, в пятницу. Я думаю, это станет заметным событием в городе. ВТБ проведет вечер балетной зарисовки Бориса Эйфмана. Газпромбанк в тот же вечер составляет ему конкуренцию и проводит концерт Национального филармонического оркестра под руководством дирижера Владимира Спивакова. А Промсвязьбанк в особняке на Английской набережной устраивает прием с участием Хиблы Герзмавы. Посмотрим, что сделают Московский кредитный банк и Институт развития интернета, у которых заявлены к выступлению и Филипп Киркоров, и Тимати».