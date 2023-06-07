Рынок акций Зимбабве вырос на 600% на стремлении населения защититься от краха валюты

Фондовый индекс Зимбабве вырос в 2023 году на 600% на стремлении населения спасти свои сбережения от резкого обесценивания местной валюты, сообщил Bloomberg.

6 июня биржа в Хараре уже второй раз ненадолго приостановила торги после того, как рост индекса ZSE All Share (отслеживает динамику всех торгующихся на Зимбабвийской бирже акций) превысил 10-процентный порог, введенный в апреле. На премаркете 7 июня индекс вырос на 11,05%.

Зимбабвийцы часто используют вложения в акции как защиту от валютных кризисов и гиперинфляции, которая в июне 2020 года, к примеру, достигла 837%, пишет Bloomberg.

За последний месяц местная валюта обвалилась почти на 60%. В то время как доллар США официально стоит 3673 зимбабвийских доллара, на черном рынке его курс доходит до 4300, приводит агентство данные ZimPriceCheck.com.

Власти страны в попытке сдержать падение национальной валюты в 2022 году ввели золотые монеты в качестве средства сбережения, а в мае 2023 года представили цифровую валюту, обеспеченную слитками.

6 июня Центробанк Зимбабве повысил базовую процентную ставку — уже самую высокую в мире — со 140% до 150%, пытаясь стабилизировать валюту и сдержать инфляцию.

На активности местных инвесторов капитализация фондового рынка Зимбабве приблизилась к $2 млрд. По данным брокерской компании Harare IH Securities, с 2016 по 2022 год рынок оценивался в $4 млрд.